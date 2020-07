Steve Makuka confirmó que no seguirá en Atlético Bucaramanga

El defensor uruguayo Steve Makuka confirmó su salida del Atlético Bucaramanga, luego de no llegar a un acuerdo con la institución para renovar su contrato.

Así lo ratificó el zaguero central en diálogo con el programa Tro Sports Internacional, en la emisora Onda 5, donde declaró que “me pasaron una propuesta y no me sirvió y decidí dar un paso al costado. Yo también pasé una propuesta, en la que me bajé un poco, pero tampoco sirvió”.

Y agregó “uno conocía la situación económica que está pasando el club, yo tomé la decisión de quedarme en lo mismo y terminaron bajándome, y decidí dar un paso al costado”.

Makuka llegó a Bucaramanga en el segundo semestre de 2019 y su debut fue en el clásico ante Cúcuta Deportivo, encuentro que terminó 2-0 a favor de los santandereanos y que lo dejó marcado por su buena actuación y porque el equipo ganó después de varios juegos.

“No me sirvió la oferta económica, no vine acá a hacer diferencia en lo económico, que quizá es lo que piensa la gente, pero nada que ver, ellos pasaron una propuesta y no me sirvió, así como yo pasé una propuesta y a ellos no le sirvió”, sostuvo el jugador de 25 años.

El defensor, que durante su paso por el elenco santandereano dejó una buena impresión, especialmente por su carácter en el terreno de juego, se mostró muy agradecido con la afición del equipo.

“No me queda más que agradecer a la gente que me brindó todo su cariño. Desde que llegué me dieron el apoyo, me llevo a la hinchada en el corazón, porque se portó muy bien conmigo y mi familia”.

También sostuvo que aún no sabe cuál será su futuro futbolístico, pero la idea es ir donde su familia esté cómoda.

Por otra parte, Atlético Bucaramanga aún no anuncia la contratación de jugadores de cara a la reactivación de la Liga BetPlay, para la cual diferentes integrantes de la junta directiva no han sido claros, pues algunos afirmaron que no se reforzaría el plantel y otros que sí.