El entrenador Luis Fernando Suárez fue autocrítico con la campaña del Bucaramanga

El entrenador de Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, reconoció que “no fue un buen semestre, si no se clasifica es porque algo malo se ha hecho, en ese sentido creo que el equipo no tuvo consistencia de local, no tuvo ese hábito de ganar, que es necesario tener en un equipo que quiera clasificar dentro de los ocho”.