"Tenemos que trabajar la parte ofensiva": Armando 'El Piripi' Osma, DT del Bucaramanga.

“Creo que ellos nos analizaron bien y sobre todo en los primeros minutos, porque intentamos salir jugando y perdimos muchos balones, ellos ahí crearon una opción clara a los cinco minutos por una pérdida saliendo; pero después de los 20 minutos se replegaron, hicieron un trabajo táctico bueno, no nos permitieron entrar y no teníamos esa profundidad que queríamos porque nos faltó mucha creatividad y mucha parte ofensiva para desequilibrar esa doble línea de cuatro que se armó en el segundo tiempo", explicó el DT del equipo búcaro.

También aclaró que "Sherman (Cárdenas) terminó muy cargado el partido pasado, lo tuvimos que recuperar y esperar hasta el último entrenamiento" y al momento de analizar las variantes durante el encuentro aseguró que "por mi mente pasaron muchas modificaciones porque no veíamos situaciones claras y opciones de gol; en el segundo tiempo decido hacer coas, era cambiar la idea del módulo, cuando entramos a (Bruno) Téliz armamos un tres, porque necesitábamos una línea de tres para que pudieran salir (Cristian) Blanco y (Johan) Caballero y lo hicieron bien, empezamos a producir pero faltaba el centro bien ejecutado a la cabeza de Yeison (Moreno), pero en la construcción de juego ellos siempre tenían un bloque defensivo que nos hizo sufrir".

Lea también. James Rodríguez cambió críticas por aplausos en su regreso a la Selección Colombia

Del comportamiento línea por línea de su escuadra, afirmó que "estoy contento porque la defensa lleva dos partidos con cero atrás, y ha hecho cuatro puntos; pero tenemos que trabajar esta semana la parte ofensiva, buscar variantes de salida, buscar variantes para mejorar y potenciar el desborde y el centro para poner a Dayro (Moreno) de frente al arco; y trabajar un poquito con los volantes la media distancia, porque no pateamos y cuando lo hacemos va desviado".

Lea también. La Selección Colombia goleó a Guatemala en el debut de Lorenzo como entrenador

Finalmente, habló de la importancia de recuperar a varios de los jugadores que tiene lesionados, entre ellos Diomar Díaz, Francisco Meza y Juan Marcelín. "Los ocho días son importantes para recuperar al equipo, esperamos a los que están lastimados, porque no tenemos una nómina amplia, nosotros tenemos inscritos 27 jugadores, y no tenemos esa nómina como para decir, voy a buscar una opción; yo he tenido muchachos de la sub 20 esperando para tener esos cupos para último momento, pero si es bueno que recuperemos la parte de las lesiones".

El próximo 1 de octubre Atlético Bucaramanga, que suma 18 puntos de 39 posibles, visitará a Cortuluá.