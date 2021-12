Tolima y Deportivo Cali juegan el todo por el todo

El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, a partir de las 7:30 de la noche.

El partido de ida finalizó 1-1, por lo que hoy tendrá que existir un ganador para evitar los penales.

Un gran compromiso

Cali y Tolima, con el permiso de Atlético Nacional, han sido los mejores equipos del semestre, liderados por dos técnicos de categoría como Rafael Dudamel, en el caso de los vallecaucanos, y Hernán Torres, para los de Ibagué.

Esto quedó demostrado en el partidazo que se jugaron en la ida, el domingo pasado, en donde los aficionados vieron un juego vistoso, con dos equipos que siempre van al frente, a buscar la victoria.

Eso es precisamente lo que se espera esta noche en el Manuel Murillo Toro, en donde el Deportivo Cali buscará su décima estrella y el Tolima luchará por la cuarta.

Los anfitriones llegan motivados al partido de vuelta tras haber sacado un valioso empate 1-1 en la ida con un tanto de su amuleto, el paraguayo Gustavo Ramírez, que con sus goles en los últimos tres juegos ilusionan a los aficionados del ‘Vinotinto y oro’.

No obstante, el técnico Hernán Torres tendrá que lidiar con las bajas de dos de sus centrales, Sergio Mosquera y Anderson Angulo, que salieron lesionados del partido en Cali, y con las ausencias del lateral Jeison Angulo y de Juan Pablo Nieto, que ya venían con molestias desde antes de la final.

Es por eso que el estratega tendrá que reorganizar su defensa y por ello se espera que como lateral izquierdo aparezca el extremo Junior Hernández y como central el volante William Parra.

Pero no todo son malas noticias para Torres, pues el goleador Juan Fernando Caicedo y el extremo Anderson Plata, que no sumaron minutos en la ida pero estuvieron en el banco, ya están recuperados de las molestias que los aquejaban y se espera que aparezcan en el once inicialista.

Por su parte, el conjunto ‘Azucarero’, de la mano de un estelar Teófilo Gutiérrez, tratará de mostrar el fútbol arrollador que jugó en el primer tiempo del partido de ida.

“En lo emocional el grupo está bien, fuerte, no podemos estar felices porque queríamos el triunfo. Estos 90 minutos nos dejan un buen análisis, ahora lo más importante es descansar y recuperarnos”, dijo Dudamel, luego del primer encuentro.

Así pues, el estratega venezolano, que como portero fue subcampeón de la Copa Libertadores con el Deportivo Cali en 1999, tendrá a ‘Teo’ como principal carta para buscar el triunfo en Ibagué.

Como si fuera poco, Dudamel también podrá contar con Hárold Preciado, máximo artillero del campeonato con 12 goles.

Todo está listo y solo falta que ruede la pelota en el partido más importante del segundo semestre en la Liga colombiana, donde Cali y Tolima buscan meterse en la historia.