Vergüenza: Los violentos ganan terreno en el fútbol profesional colombiano.

Primero, en el estadio Palmaseca, donde Junior derrotó 2-0 al Cali y los aficionados 'azucareros' no dejaron terminar el partido, porque invadieron el terreno de juego y también arrojaron objetos desde la tribuna, todo, a parecer, a causa de una decisión arbitral, en la que dejaron de sancionar un gol de los caleños.

Una vergüenza los desmanes que se presentaron en el Polideportivo Sur, que no permitieron finalizar el clásico paisa. Ojalá @Dimayor castigue severamente a la barra de Atlético Nacional el próximo año para los partidos de local en el Atanasio. Salvajismo pic.twitter.com/Ai0BzeoHgu

Los árbitros salieron del campo en medio de la protesta de los hinchas, quienes intentaron agredir con objetos lanzados desde la tribuna a quienes imparten justicia.

“El juego se nos presentó en unas circunstancias muy duras y eso genera impotencia, pero llegar a los límites de la violencia es complejo. Saliendo, me pegaron con una moneda y me abrió un poco. Esto no puede ocurrir, cuando uno sale para el estadio ve que hay 50 policías y uno dice ‘¿vamos para un partido de fútbol o vamos para la guerra?’. El hincha puede gritar y hasta insultar, pero todos debemos tener equilibrio”, comentó el entrenador del Cali, Jaime de la Pava.

Luego, en Envigado, en el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, los seguidores, en este caso de los 'verdolagas', impidieron que se terminara el encuentro que ganaron 5-0 los rojos.

Disputas en las tribunas e intentos de agresiones a los protagonistas del espectáculo, fueron la constante.