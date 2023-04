Video: Adrián Ramos, del América, explotó en contra del árbitro Edilson Ariza

América de Cali empató 1-1 en Tunja ante Boyacá Chicó, en partido que estaba pendiente de la fecha 12 de la Liga BetPlay I de 2023 y que generó polémica por el comportamiento arbitral.

El experimentado delantero Adrián Ramos se mostró molesto por las decisiones del árbitro Edilson Ariza.

"Yo llegue acá en 2020 y cada vez que pita (Edilson) Ariza es un problema, no sé qué tenga contra América. Yo no me quejo, yo juego fútbol. Si pierdo acepto, si gano, no falto al respeto, pero este señor es arrogante, siempre que ha ido al Pascual es un problema y pueden revisar todos los partidos que él nos ha pitado. Hemos cambiado de nómina y con todas es lo mismo. Van a tener que revisar que tiene él o que hable de frente si tiene algún inconveniente con América”, dijo Adrián Ramos en rueda de prensa.

Por su parte el entrenador de América de Cali, Alexandre Guimaraes, destacó el juego de su equipo y sostuvo, además, que “si hay que jugar contra todo, lo haremos, hoy América demostró que quiere clasificar. El equipo acató las órdenes, tuvo disciplina, hoy mostramos lo que queremos”.

Con la igualdad, el equipo vallecaucano se ubica en la quinta casilla con 22 puntos y aún tiene un partido pendiente; mientras que Chicó, por diferencia de goles, le gana el cuarto puesto a los escarlatas ya que también registra 22 unidades.