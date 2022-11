Video: Andrés Cadavid denunció al dueño de Águilas Doradas por “bravear” a los jugadores del DIM

“Ey, ¿hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear?”. Así comienza el video de casi un minuto en el que Andrés Cadavid, capitán del Independiente Medellín, acusa al dueño de Águilas Doradas de “bravearlo” a la salida del Atanasio Girardot en la madrugada de este miércoles, después de que los dos equipos antioqueños se enfrentaran por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales del campeonato.

“No estoy de acuerdo que este señor Fernando Salazar fuera del estadio quiera venir a bravearlo a uno, ¿hasta cuándo?, ¿qué se cree?, ¿cree que estamos en la época de Pablo? Y el escolta dizque yendo a la camioneta a sacar pistola, se está equivocando papi, ¿se cree bandido o qué? ¡No más parcero, no más! No se equivoque que eso no puede ser así, estamos en fútbol en paz”, dijo alterado Cadavid, que ayer de penal anotó el primer gol del equipo rojo.