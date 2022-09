Video: Así festejó Dayro Moreno su cumpleaños 37

El delantero tolimense Dayro Moreno celebró no solo en la cancha sino fuera de ella su cumpleaños número 37.

Luego del doblete ante Santa Fe, que el viernes le dio la victoria 2-1 al Bucaramanga, al delantero se le vio festejar en un video que se publicó en redes sociales, donde aparece tocando un instrumento musical.

Los seguidores búcaros, lejos de recriminar, mostraron su voz de apoyo al goleador, que ya suma siete tantos en el actual semestre, además de los 13 que concretó en el primer torneo del año.

En días anteriores, además, el entrenador Armando 'El Piripi' Osma no encontró inconvenientes en que el futbolista estuviera en uno de los conciertos con motivo de la Feria de Bucaramanga.

“No veo dónde está lo malo de que los jugadores fueran al concierto, yo fui invitado, pero no quise asistir”, inició el estratega del equipo santandereano, quien además aseguró que “he ido a fiestas en donde estoy hasta las 2 de la mañana y me levanto a las 6 a. m. a trabajar; no tengo problemas con Dayro o Sherman, estoy orgulloso de ellos”.

Este martes, Atlético Bucaramanga buscará la primera victoria del campeonato de visitante, ante Jaguares.