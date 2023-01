Video: Así se vivió dentro y fuera del campo el debut de Atlético Bucaramanga

La noche del 24 de enero del 2023 no se vivió de la forma en la que se acostumbra para ser el primer partido de la temporada del Atlético Bucaramanga. Los cánticos de sus seguidores se tomaron las zonas aledañas al estadio Alfonso López, esta vez en forma de protesta frente a la falta de inversión por parte de las directivas.

“Fuera Álvarez”, se escuchaba entre la gente hacia a las 6:50 p.m., en medio de la soledad, con las puertas listas para recibir al público en un escenario que permaneció desolado durante toda la noche.

“Bucaramanga es un equipo antiguo, tiene más de 65 años de historia y pues este año no sabemos con qué cosa salga el presidente, trae jugadores argentinos que no los conoce nadie y unos nacionales que tampoco sabemos, puede ser que en el transcurso de los partidos el equipo funcione bien, se arme y de la pelea, hasta verlo jugar no se puede decir nada, puede dar la sorpresa o puede ser algo perverso. Lo que están haciendo de no entrar al estadio es válido, los muchachos se manifiestan porque ellos invierten dinero para ver al equipo, se enamoran así como nosotros de este deporte, ellos tienen derecho a mostrar algo que no les gusta, la protesta es válida”, mencionó Jhon Medrano, seguidor del Atlético Bucaramanga.

El tiempo transcurrió y sobre las 8:00 p.m., después de los actos protocolarios, inició el partido.

En los primeros 45 minutos, el local mostró una mejor versión que su rival; sin embargo, el arquero de Envigado, Joan Felipe Parra, fue el encargado de negarle el gol al conjunto ‘auriverde’. Entre jugadas y remates, los seguidores presentes gritaban exigiendo resultados, mientras en murmullos se escuchaba: “yo soy abonado, pero lo hice solo para ver a jugadores como Juan Fernando Quintero cuando venga, porque con este equipo y sin más refuerzos, no tenemos nada”.

Gustavo Lencina fue el jugador clave en el comienzo del Atlético, incluso tuvo distintas opciones que fueron desviadas por el arquero rival o no lograba conectar con claridad el balón.

El segundo tiempo se vivió con más intensidad, a los seguidores presentes se les sintió molestos frente a la falta de gol del conjunto 'amarillo', debido a las pocas opciones. La más clara la tuvo Javier Reina, quien quedo 'mano a mano' con el portero visitante, pero su definición salió desviada por la parte inferior del palo derecho.

Minutos después, Gustavo Torres logró enviar el balón al fondo de la red pero su anotación fue invalidada porque se encontraba en fuera de lugar.

Al final, el marcador finalizó 0-0 en una jornada ‘atípica’ en la 'casa del Leopardo'

¿Los hinchas le creen o no le creen al Atlético Bucaramanga?

Al finalizar el partido, Vanguardia estuvo hablando con algunos seguidores búcaros acerca del futuro del club.

“Toda mi vida he sido seguidor del Atlético Bucaramanga, vengo al estadio semana tras semana, pero este año me tienen triste, se nota que las directivas no quieren al club, solo juegan con nosotros, no sé qué tanto futuro tenga este equipo, lo único que sé es que faltan jugadores de peso, falta mucho para que tengamos nuestra primera estrella”, mencionó Joan Sebastián Rojas, asistente al compromiso.

“Hoy, el equipo demostró que con un poco más de tiempo puede llegar a lograr cosas, falta trabajarle a la definición pero tenemos con qué, soy hincha de corazón y seguiré viniendo y apoyando sin importar lo que pase”, sentenció un seguidor que prefirió no revelar su nombre.

Los más destacados

Javier Reina, a pesar de no concretar una opción clara de gol, tuvo minutos de calidad y técnica en la mitad del campo que impulsaron al equipo a jugar ofensivamente.

El delantero Gonzalo Lencina mostró claridad en el juego, se esforzó adelante y a pesar de no contar con la anotación, sorprendió a los seguidores con su juego.