Video | ¡Atención! El máximo referente de América de Cali decidió dejar la institución

El máximo artillero del club durante la temporada del 2023, afirmó que no continuará con los 'Diablos Rojos' de cara al próximo semestre, en el que América tendrá distintos retos como la Copa Conmebol Sudamericana en la que se medirá ante el equipo santandereano, Alianza Petrolera.

“América para mi es una pasión, es el club al cual quise llevar a lo más alto en el mundo del fútbol. Para mi fue un sueño hecho realidad poder jugar como profesional en América de Cali. Siempre recibí mensajes de aliento, de cariño y me voy muy agradecido con ellos, sé que vivimos momentos muy felices, momentos donde aprendimos todos juntos, pero me quedo con ese cariño que siempre me transmitió la hinchada”, menciono Ramos en un video que fue publicado por las redes del equipo caleño.

De igual forma, el atacante dijo que su sentimiento y agradecimiento hacia la institución vallecaucana seguirá intacto, pues siempre le han brindado el mejor apoyo a su carrera deportiva.

“Me apoyaron independientemente de un resultado, de un gol o una ocasión perdida, siempre estuvieron ahí apoyándome. Voy a extrañar todo, desde la llegada a la salida, la conversación con cada funcionario del club”, añadió el futbolista.