Video: Dayro Moreno le respondió a Pedro Sarmiento tras el 'regaño' en la rueda de prensa

“Aquí no manda Dayro, entiendo la posición de él y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas. Dayro Moreno no es solo el Once Caldas, nosotros estamos en una institución y hacemos parte de eso, pero algún día nos vamos y la institución sigue, somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”, aseguró Sarmiento.

El director técnico del Once Caldas agregó: “Yo lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie, seguramente es una persona impulsiva pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”.

Luego de esta declaración, ha generado mucha expectativa la reacción que puede tener Dayro Moreno.

No obstante, el mismo entrenador reconoció en diálogo con F90 de Espn que el delantero tomó la situación con naturalidad y entendió todo.

“Él se quedó tranquilo. Es el momento de calentura. Se lo he dicho en varias oportunidades: ‘cuando eso pase, vos andá donde el jugador, lo aplaudís, lo aconsejás porque ese es el que te va a dar el siguiente pase. Pero si lo desanimas y lo manoteas, no le estás haciendo un bien’. Me dijo que tenía la razón. Vamos a ver si de acá para adelante se corrige. Me toca conversar con él todos los días”, dijo el estratega.

A lo largo de su carrera, Dayro también ha protagonizado escándalos debido a su comportamiento por fuera de las canchas, al punto que el mismo jugador sostuvo, en su momento, que de no ser por la indisciplina hubiera conseguir más éxito.