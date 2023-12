Video | El caos se tomó el partido entre el Deportivo Cali y Junior de Barranquilla

La violencia se abrió campo nuevamente en el fútbol colombiano, en esta oportunidad en el partido entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, correspondiente a la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales.

El duelo fue ganado 2-0 por el cuadro barranquillero; no obstante, los últimos 15 minutos no se pudieron realizar debido a que no existían las garantías de seguridad, tras la invasión de algunos hinchas 'azucareros'.

Lea también. Así está la situación de los equipos colombianos para jugar la Copa Libertadores y la Sudamericana del próximo año

La situación que provocó la exaltación de los aficionados fue un gol invalidado al Deportivo Cali, que pudo significar el 2-1 parcial, pero que tras la revisión del VAR fue anulado por fuera de lugar.

Nada justifica la violencia, pero los hinchas se salieron de la ropa y de esta manera el fútbol pasó a un segundo plano.

Los árbitros salieron del campo en medio de la protesta de los hinchas, quienes intentaron agredir con objetos lanzados desde la tribuna a quienes imparten justicia.