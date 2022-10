Video: El entrenador Néstor Craviotto se quejó del ruido en los estadios y pidió silencio como en el tenis

Mientras en la cancha se juegan duelos decisivos para determinar los ocho clasificados a la fase final del Torneo BetPlay, el técnico del Atlético Huila, el argentino Néstor Craviotto, uno de los que lucha por alcanzar la clasificación se quejó por una papayera que apoyaba al Real Santander, el equipo rival.

Luego de la derrota 2-1 en su visita a Real Santander, el entrenador se mostró molesto e incómodo por la bulla que durante todo el partido lo acompañó, ya que detrás del banco opita se instaló una papayera que “me impidió comunicarme con mis dirigidos”, sostuvo el argentino.

Craviotto dijo: “Hoy me quejo, la verdad, de la orquesta esa que ponen detrás del banco, la verdad aburridora, cansadora, eso no es de fútbol, no te deja expresarte a más de dos metros, mañana se la van a hacer a Santander, entonces dejemos esas cosas de lado, para ser más buena gente y menos complicados, empecemos de una vez, sería bueno no tener esa orquesta atrás, eso es para la fiesta no para un estadio, es aburrido”.

En redes de inmediato le recordaron al gaucho que en Argentina, su país de origen y en especial en el ambiente futbolero del sur del continente, es común no solo la bulla sino todo tipo de elementos y cánticos con los que se busca intimidar al rival.

Una de las respuestas que recibió fue de @wilsonsegurifut quien escribió: “Jajaja, entonces nunca podría dirigir en la Bombonera... El fútbol es una fiesta que loco. Si hubiese ganado si sería buena música... a propósito que había atrás de los bancos? Y eso hace a las personas mala gente, se manda huevillo...”.

El entrenador argentino está en Colombia desde 2016 cuando llegó para dirigir al Deportivo Pereira, por su buena campaña fue tenido en cuenta por otros clubes del país, pasando por Huila y Bucaramanga.

Actualmente está dirigiendo por segunda vez al cuadro de Neiva en el torneo de ascenso y busca la clasificación a la fase final. Ocupa parcialmente la casilla siete, con 22 puntos, y necesita sumar en su próximo juego de local ante Atlético Fútbol Club de Cali, para mantenerse entre los clasificados.

Real Santander es décimo con un punto menos que los opitas, pero con opción de clasificar si logra una victoria en su visita a Boca Juniors de Cali, que está eliminado.