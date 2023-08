Video: El polémico penalti que no le sancionaron a Junior y perjudicó a Unión Magdalena

Sin embargo, el VAR llamó a Wílmar Roldán y el árbitro cambió su postura inicial y no sancionó el penalti.

El compromiso finalizó 0-0, pero hubo una acción particular que es el centro de la atención, debido a que se dejó de pitar un penalti, bastante evidente, a favor de Unión Magdalena, que le pudo entregar el triunfo.

Y agregó: "Lo único que se me ocurre es que Roldán y el VAR hayan interpretado la mano como no voluntaria al provenir de un compañero. Yo la verdad no lo comparto para nada, es una acción deliberada del defensor".

Junior de Barranquilla, orientado por Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, apenas suma dos puntos de 12 posibles en la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano.