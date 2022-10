$!Video: Hincha del Atlético Bucaramanga llevó su pasión por el equipo hasta su matrimonio

Vanguardia se contacto con el hincha, quien narró “No pude ir al partido porque ese día me casé, pero eso no me iba impedir que yo apoyara mis leopardos. Por eso junto con mi esposa escogí las bengalas del color alusivo al Bucaramanga, eran verdes y amarillas. Y también los muñequitos de la torta, uno con la camiseta del Bucaramanguita y la novia con el ramo verde y amarillo. Este es un amor que no se vende, ni se regala, se lleva en el alma”, dijo Javier Afanador.

Así mismo Javier le contó a esta redacción que nos estaba contestando desde el aeropuerto, pues va camino a su luna de miel a Punta Cana, sin duda con su camiseta del Bucaramanga en la maleta para lucirla orgullosamente en la playa.

