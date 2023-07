Video: Hinchas de Junior están molestos por los gestos del 'Bolillo' Gómez tras caer con Medellín

El señalado casi de inmediato entonces fue el entrenador, quien en la previa ya había ‘abierto el paraguas’ revelando un panorama sumamente complicado para los suyos en busca de una mejoría: “No le voy a decir la gente que vamos a ser campeones sin jugar. Hemos trabajado esta semana, tenemos buena estructura y este equipo va a ganar, pero no sé cuando. Ojalá sea rápido porque sino me toca a mí”.

“El problema de Junior no se resuelve tan fácilmente. Me pareció que el juego contra Águilas fue parejo en el primer tiempo. La idea de juego de Junior es la intentar sostener el balón, de jugarlo, de someter al rival y tener orden. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana. No es abrir el paraguas, estamos trayendo muchos jugadores e intentamos traer más, pero no pudimos”, añadió.

Indignante gesto



Gómez desde la presentación oficial del equipo para el 2023 había sido señalado por un chiste machista hecho en el evento, dicha situación ya lo tenía en el ojo del huracán y ahora, fue protagonista de otro en el que aficionado de Barranquilla empieza a colmar su paciencia. Se dio en la rueda de prensa postderrota con DIM, cuando se mostró indiferente a la derrota que acababa de sufrir en Medellín.



“La presión la he manejado toda la vida.Piden la cabeza en 2 partidos, cogimos un Junior en el puesto 20, y en 13 partidos hicimos 22 puntos casi clasificamos. Yo no me pongo a pensar en eso. Las decisiones la toman son los dueños no lo que se habla en la calle”, señaló dando a entender que seguiría trabajando por encima de comentarios buenos o malo, hasta que la directiva así lo desee.

Si bien con esto ya montaba un rifirrafe con su propia hinchada, lo que terminó de destapar la indignación para el aficionado rojiblanco fue verlo partir de la rueda de prensa entre risas, con la complicidad de Omar Albornoz, jugador del equipo que también lo acompañó en dicho gesto que hace pensar que a la interna no les es relevante haber iniciado de manera negativa la liga colombiana.

Aún así, un partido que será clave para el cuadro ‘tiburón’ será el que afronte esta misma semana ante Cúcuta Deportivo por la Copa Betplay. El duelo será el jueves 27 de julio desde las 4:00 p.m., y podría representar de no lograrse el resultado esperado un ultimátum para el cuerpo técnico de Hernán Darío Gómez.