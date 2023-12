Video | Jermein Peña le pasó la cuenta de cobro a sus detractores y dijo que su padre no está preso

“Ya firmé contrato con Junior y para que sepan mi papá no está preso. Me está esperando para celebrar conmigo”. - Jermein Peña, defensa campeón del Junior de Barranquilla. pic.twitter.com/lQXau3iWtg

Frente al suceso con León, reconoció que “él se tenía que parar duro. Yo le dije que lo sacaron de Junior por paquete. Eso no es nada, la hinchada lo dice. Yo lo provoqué mucho. Me amenazó mucho la hinchada del Medellín, pero aquí estoy, somos campeones”.

“Yo me agrando cuando la gente me chifla, esa es la verdad. Doy un enganche, un pase sin mirar, me le río a la gente en la tribuna. Esto lo hago porque vivo el fútbol así, con pasión. Me dicen que soy argentino, pero no, soy colombiano” agregó Peña.

Jermein Peña, de 24 años, se afianza en Junior, luego de también hacer buenas temporadas con el Unión Magdalena.

“Me llamó mi mamá, me dijo que estaba en Plaza del Parque y que allá todo se volvió loco. Yo quería eso. Quiero que me reciban con el carro de los bomberos en Santa Marta, con mi gente”, finalizó Peña.