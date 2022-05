Video: José Ordóñez Jr dice que no le permiten acercarse al Atlético Bucaramanga

El humorista José Ordóñez Jr manifestó en las últimas horas en Tribuna Deportiva, que no se le permite acercarse al Atlético Bucaramanga, ya que el dueño lo 'vetó'.

"Yo los asesoré durante un tiempo, espiritualmente como pastor, les hacía shows, la última vez fue cuando estuvo Carlos Mario Hoyos en la última versión, pero desde que llegó el dueño no se me ha permitido, no se me ha aceptado", comentó.

Además, aseguró que uno de los motivos habría sido que ha manifestado en muchas ocasiones su inconformidad con la forma en la que manejan al 'leoparodo'.

"Aunque económicamente le pertenece al dueño, el equipo es de todos. Una vez escribí un tweet que decía 'dejen de manejar al Bucaramanga como una tienda de barrio', y desde ese entonces me vetaron. Les he escrito a los últimos técnicos, ellos me contestan por Whatsapp, pero no se me ha permitido acercarme. Luego con lo del Covid es más dificil que dejen acercarse a personas extrañas al equipo", concluyó.