Video: Las explosivas palabras del entrenador Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez

"No es falta de huevas, no es falta de ganas, no es falta de trabajo. Se enfermaron, y que pena decirlo, hay otros equipos que se enfermaron y se han ido para abajo. Y nosotros en este campeonato fuimos el primer equipo que nos enfermamos, y todos saben que fue por una rumba de estos 'huevoncitos' que se hicieron una rumba por allá y nos cogió y nos enfermó, casi nos mata a todos", sostuvo el director técnico.

Y agregó: “yo todavía estoy convaleciente. Estamos viniendo acá por la camiseta, por el Medellín, por profesionales. Decir que hay que poner güevas... sí, pónganlas, sufra esa enfermedad, esté los 10 días enfermo, venga entrene y juegue. No voy a dejar señalar ni de directivos ni de nadie. Este equipo se fue así porque se enfermó duro”.

Independiente Medellín, con 26 puntos y en la novena casilla, se juega este fin de semana su paso a la siguiente ronda de la Liga BetPlay, ante Once Caldas.