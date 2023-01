Video: Lo que dijo Raúl Armando, técnico del Bucaramanga, del debut de su equipo

Raúl Agustín Armando, técnico de Atlético Bucaramanga, analizó el empate 0-0 que consiguió su equipo ante Envigado, en la fecha 1 de la Liga BetPlay I, durante la noche del martes.

“Tuvimos un muy buen primer tiempo desde el funcionamiento, posesión de la pelota, buenos movimientos y algunas situaciones de gol. En el segundo tiempo no entramos bien, nos costó en los primeros minutos, pero después de los diez minutos tuvimos un par de situaciones clarísimas para abrir el marcador. Me voy conforme por el funcionamiento del primer tiempo, ya en el segundo se hizo más trabado”, expresó el estratega argentino.

Respecto a la falta de puntería de sus pupilos, quienes no lograron convertir ante el cuadro antioqueño, el técnico explicó que está “tranquilo” y se mostró optimista con el rendimiento de sus jugadores.

“Me preocupa si no generamos nada, ahí sí. Pero en el amistoso que tuvimos en Barrancabermeja convertimos tres goles. Lo importante es que generamos a partir del juego colectivo, de pelotas detenidas, de buenas triangulaciones. En ese aspecto estoy tranquilo. No puedo negar que me hubiese gustado convertir para ganar el partido”, agregó.

Finalmente, Raúl Armando dijo que él y su cuerpo técnico son “gente de trabajo, vamos a dar todo para que el club salga adelante. Nuestro objetivo, lógicamente, es venir a ganar, para que conozcan nuestro trabajo, seguir creciendo, que el club crezca, clasificar a los cuadrangulares. Queremos ser un equipo duro, difícil, que juegue al fútbol, que deje todo”.

Por su parte, Cristopher Varela, arquero que realizó su debut con el cuadro ‘Leopardo’, destacó que en el primer y en el segundo tiempo “tuvimos opciones de gol, pero no se concretó. Estoy totalmente convencido que el grupo se va contento, a pesar de no sumar de a tres dejamos el arco en cero, que también en la parte defensiva y en lo personal es muy importante”.

Atlético Bucaramanga volverá a jugar el próximo sábado ante Atlético Huila, por la segunda fecha de la Liga.