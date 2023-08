Video | No para la violencia en el fútbol: brutal agresión a hincha de Millonarios en el estadio del Cali

La intolerancia y la violencia se han convertido en el pan de cada día en el fútbol colombiano, donde no hay jornada de la Liga BetPlay en la que no ocurran hechos para lamentar.

Alberto Gamero respondió que: “Yo me voy triste porque me llevo dos jugadores lesionados. Vaya a verle el tobillo a Paredes, vaya a verle la cintura a Vargas y eso no fue solo. Millonarios no vino aquí a tirarse, ese fútbol no nos gusta, pero nos pegan. Ahí tengo los jugadores lesionados, ante Bucaramanga también”.

Del pisotón de Teófilo Gutiérrez a Arias, que provocó la expulsión del futbolista 'azucarero', Gamero indicó que: “Esto no es que nos tiramos, es que los jugadores se están lesionando. Ahora ustedes no van a justificar lo que pasó con Teo. El hincha no puede salir rabioso conmigo ni con Millonarios, sino con los que hacen los actos”.