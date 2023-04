Video: Paulo Autuori se molestó durante la rueda de prensa tras la derrota de Nacional ante Junior

El entrenador de Atlético Nacional, Paulo Autuori, se mostró algo molesto durante la rueda de prensa luego de la derrota 1-0 de su equipo ante Junior de Barranquilla, en un partido válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay I de 2023 disputado en Medellín.

El momento álgido de la conferencia de presa se presentó cuando el periodista Luciano González criticó la tranquilidad del director técnico y le preguntó que si creía que los 22 mil hinchas que asistieron al estadio un lunes podían tener la misma tranquilidad.

El estratega 'verdolaga', que tiene un rendimiento del 50% en la actual Liga BetPlay, respondió “¿Yo voy a perder la tranquilidad por el resultado de un partido? Hombre, ustedes preguntan lo que la gente quiere escuchar, y la prensa tiene una responsabilidad enorme porque es fundamental en el proceso del fútbol y cómo trasciende a la vida económica, social... Eso no es análisis, piensan que saben... Yo estoy calmado y no voy a perder mi tranquilidad; ustedes usan términos como si fuera un drama o una tragedia”.

Y agregó: "Usted no tiene condición de analizar de manera profunda porque piensa que sabe, pero saber sin practicar es no saber, este discurso para mí y nada es lo mismo, no voy a perder mi tranquilidad por un partido de fútbol".

A la hora de analizar el partido contra Junior, que ya suma dos triunfos consecutivos luego de un mal comienzo, Paulo Autuori respondió: "Si uno hace un análisis, nosotros hemos jugado un primer tiempo con mayor verticalidad porque el equipo estaba más fresco, por eso cuando hacemos las variantes con jugadores con un desgaste enorme. La realidad del fútbol ahora es con muchos partidos y en Sudamérica es más complicado, porque en Europa los desplazamientos no son tan largos. Los muchachos trascendieron, y si el Junior no construyó fue porque hicimos un buen trabajo".