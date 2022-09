Video: "Que la pague el club", Dayro Moreno sobre la multa de la Dimayor

Dayro Moreno mencionó en rueda de prensa el tema de la sanción por $10.000.000 impuesta por la Dimayor luego de quitarse la camiseta en la celebración de su segundo gol en el partido ante Santa Fe el pasado 16 de septiembre.

Según el comunicado emitido por Dimayor: “Dayro Moreno, jugador del registro del Club Atlético Bucaramanga S.A (”Bucaramanga”) sancionado con diez millones de pesos ($10.000.000) por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 12ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2022, contra el club Independiente Santa Fe S.A”.

Lea también. Santandereano Michael Rangel quedaría sin equipo ¿Le gustaría para el Atlético Bucaramanga?

Entre risas y broma, el goleador expresó este viernes que ya habló con los directivos y que el monto "no le preocupa, que lo pague el club".

"La emoción a uno lo lleva a eso. Un gol a último minuto, estaba en mi cumpleaños y además era un triunfo ante un rival complicado. La multa no me preocupa que la pague el club. Eso es parte del fútbol. Ya hablé con el directivo, me dijo que no pasa nada, que no lo vuelva a hacer", afirmó el atacante que registra siete goles en la actual temporada, que se suman a los 13 del primer semestre.

Los hinchas y la prensa de la capital de Santander han calificado esta sanción como “exagerada”. Argumentan que se dejó llevar por la emoción que implica remontar un partido en el último minuto.