Video | "Recapacite", así fue la discusión entre Andrés Marocco y el presidente de Alianza

Sin duda alguna, los mayores afectados han sido los seguidores del elenco, quienes no dudaron en alzar su voz en modo de protesta ante la drástica decisión de los inversionistas, así como algunos periodistas también lo hicieron en apoyo a Barrancabermeja, como el caso del santandereano Andrés Marocco, panelista de Espn.

El comunicador aprovechó un espacio en medio del programa F90 para confrontar a Carlos Orlando Ferrerira, presidente de Alianza, a quien cuestionó y le pidió que recapacitara.

“Señor Ferreira. Yo soy hincha del Atlético Bucaramanga, pero le tengo gran cariño a Alianza Petrolera. Como santandereano, estoy muy triste por la salida del equipo (...). Alianza se ha convertido en un rival regional muy importante. Yo entiendo lo que usted dice, en términos económicos, pero es que el fútbol es un sentimiento y va más allá de lo económico”, le dijo Marocco, y complementó preguntando "Usted está diciendo que el equipo se podía sostener, ¿no había tiempo de darle otra oportunidad a la ciudad? ¿Qué va a pasar con todos esos niños que iban al estadio? (...) ¿no se está apresurando usted?".

Inmediatamente Ferreira le respondió: “Desde luego, me da muchísima tristeza”, momento en el que Marocco interrumpió y le dijo “¡Entonces recapacite! ¡No lo haga!”.

“También tengo una responsabilidad con 140 personas que dependen del Alianza, con unos jugadores que no les he podido pagar los premios del año pasado porque no hemos tenido el dinero”, continuó Ferreira.

Andrés Marocco: “Pero se los va a dar la Sudamericana, se los va a dar la Conmebol”.

Carlos Ferreira: “Tengo que esperar a que me llegue el dinero de la Conmebol, lo sé. Si me permite le explico...”

Tras el cruce de palabras el presidente elevó su tono de voz para seguir defendiendo la decisión tomada, mientras que Marocco escuchó atento.