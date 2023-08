Video: Se conoció el origen de la gresca entre los jugadores de América y la Policía

“Y a los que le tienen que sacar el pecho, no están. A nosotros que somos jugadores, nos quieren venir a aplicar toda la ley. Nosotros somos futbolistas, mas no bandidos”, agregó el delantero.

El Heraldo dio a conocer el momento exacto en el que comienza la gresca y fue cuando un policía se dirigió al mediocampista Juan Camilo Portilla para notificarlo de que iba a recibir un comparendo por irrespeto a la autoridad. Aunque no queda claro cuándo sucedió el hecho por el cual buscaban al caleño, los jugadores del América rodearon a Portilla para que este no se mantuviera en conversación con la autoridad. Incluso, los jugadores afirman que no van a recibir ningún comparendo.

Después de un minuto de intercambio de palabras, la delegación visitante empezó a forzar el camino para poder subirse al bus y salir del Metropolitano, pero la Policía ponía trabas en el recorrido para lograr implementar la sanción al mediocampista de 24 años.

Cuando los jugadores estaban a punto de salir al parqueadero interno se escucha al policía en cuestión decir: “Mi coronel, el bus no se va hasta que impongamos el comparendo” y de fondo se escucha la siguiente frase: “¿Cuál comparendo?”, pero no quedó claro su autor.

Luego ocurrió lo relatado en los videos anteriores, se armaron los empujones, la Policía cerró el camino de los deportistas y empezaron a caer golpes por ambos lados.

Según se dio a conocer este jueves en el canal Win Sports, el club se pronunciará por medio de un comunicado oficial para esclarecer que fue lo que pasó en Barranquilla y el por qué se presentaron este tipo de acciones.