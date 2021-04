Video: Sebastián Viera se defiende de las acusaciones de xenofobia del gerente del Pasto

Pero aunque todo parecía que quedaba como una discusión normal de partido, trascendió el terreno de juego, después de que Santacruz indicara, al referirse al hecho, que “lo realmente reprochable no son los insultos, es la xenofobia y forma despectiva en que se refiere a Pasto y a la región nariñense”.

Viera, que se ha convertido en uno de los ídolos del club barranquillero, con siete títulos conseguidos, le respondió al dirigente, con la publicación de un comunicado y, además, con un video donde se muestra y se escucha la discusión entre el portero y el gerente.

“Me permito informarles a los medios de comunicación y al público en general que rechazo contundentemente las declaraciones injuriosas y calumniosas realizadas por el Gerente Deportivo de la Asociación Deportivo Pasto, el señor Alberto Santacruz, en las que se me acusa de ser una persona racista, despectiva, irrespetuosa y xenófoba”, indicó Viera.

Y añadió: “En primer lugar, quiero poner de presente que gracias a la posibilidad que me otorgó Junior en el 2011, he tenido el orgullo y el placer de vivir por más de 10 años en este hermoso país, el cual lo considero una casa, y me dio una familia. En esa medida, y respetando todas las regiones de Colombia, que repito, considero mi casa, jamás he insultado ni insultaría a una persona por su lugar de residencia, procedencia o raza”.