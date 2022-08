Video: "Si hubiera tenido más orden en mi vida, habría triunfado como James y Falcao": Dayro Moreno

En una entrevista con el Canal Win Sports, Dayro Moreno, delantero del Atlético Bucaramanga, reconoció que si hubiera tenido más orden en su carrera futbolística, habría triunfado como James Rodríguez y Falcao García.

Al ser consultado por su comportamiento fuera de la cancha, Dayro no tuvo inconvenientes para responder que "estoy grande y soy realista. He escuchado lo mismo de mucha gente. Pero he sido un bendecido de Dios con la vida y con el fútbol. Si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida, habría triunfado como James y Falcao".

Dayro está en el podio de los delanteros colombianos que superaron la barrera de los 300 goles en el balompié profesional, junto a Falcao García y Víctor Hugo Aristizábal.

El delantero de 36 años, que posee el récord de siete títulos de goleador de la Liga colombiana, también indicó que "uno no puede llorar sobre la leche derramada. Estoy agradecido con todo lo que me hacen en Colombia. Dejar una huella en el fútbol colombiano, para mí, es un orgullo muy grande".

Justamente, el atacante tolimense se mostró orgulloso de los éxitos deportivos. "Eso no se borra. Cuando me retire van a decir: vea, el máximo goleador del fútbol colombiano, el que más botines de oro tiene. A donde fui, hice goles. En los equipos que me contrataron siempre salí goleador. Eso siempre me llena de mucho orgullo y satisfacción".

Dayro ha brillado en elencos como Once Caldas, Junior, Nacional, Millonarios y Bucaramanga.

Actuó en la Selección Colombia y también en el fútbol del exterior. Sueña con llevar al Bucaramanga a un evento internacional y terminar su carrera en el Once Caldas, donde debutó como profesional.