Video: Teófilo Gutiérrez no se guardó nada y habló de su suplencia en el Atlético Bucaramanga

Teófilo Gutiérrez siempre estuvo acostumbrado a jugar como inicialista y así lo dejó claro en la atención a los medios de la 'Ciudad Bonita' durante este martes, donde tiró varias frases que marcan cierta molestia por ser suplente, así como las ganas de ser titular en el Atlético Bucaramanga.

"La verdad que nunca pregunto de por qué me ponen, ni por qué me sacan, soy un profesional en todo sentido, respeto a cada persona, a cada entrenador, pero nunca me había pasado tanto tiempo, ni en la Selección (Colombia); pero bueno creo que hay que asimilarlo de buena manera, con responsabilidad y ojalá los que estén puedan darle mucho al Bucaramanga que es una ciudad muy bonita, una hinchada espectacular y que puedan ponerle una estrella al escudo, porque en la historia quedan los mejores", dijo Teófilo Gutiérrez, quien desde hace varios partidos no hace parte de la nómina inicialista del 'Leopardo' y tampoco ha podido ganar con la escuadra santandereana.

Teófilo Gutiérrez, que registra ocho partidos jugados, dos de ellos como titular, se refirió a la falta de confianza para tener más minutos en el club bumangués.

"La confianza para un jugador es vital, ojalá algún día me la den, pero como digo, el equipo está por encima de todo, y hay un grupo que está acoplado al sistema que tiene cada entrenador y hay que aceptarlo y saber de que los compañeros también quieren hacer las cosas bien y para eso se entrenan", aseguró el delantero de 37 años.

El surgido en el humilde barrio La Chinita, de Barranquilla, también se mostró incómodo con el poco acompañamiento de los hinchas, al sostener que "algo que quiero recalcar es que el sentido de un jugador es la hinchada y nosotros no teniendo la hinchada eso influye mucho y los objetivos se van diluyendo; uno como jugador entra a un estadio y no ve la hinchada de uno, es frustrante, es difícil para uno, para el rival es mucho más fácil y la razón de ser de un deportista es jugar para la hinchada".

Gutiérrez acumula en total 343 minutos con la camiseta del conjunto 'Leopardo', en los cuales no suma goles y asistencias.

El siguiente duelo de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay I de 2023 del fútbol colombiano será el próximo jueves, a las 6:00 p.m., de visitante ante Pasto.