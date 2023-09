Video: Teófilo Gutiérrez protagonizó una tensa rueda de prensa, en la que increpó a un periodista

Ante esto, el referente del Cali respondió: “No, ya lo dije el otro día lo hice públicamente y ante mis compañeros, primero que todo lo hice antes mis compañeros y después públicamente. La vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, avanzar y a ser agradecido. Pero como dicen por ahí: si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva”.

“¿Qué tiene para para decirle al hincha vs lo que pasó en la expulsión? Porque evidentemente hizo falta ese partido, en el siguiente contra Bucaramanga y obviamente hoy por una norma puede estar frente a Deportivo Pasto, pero también se hubiese perdido el compromiso. ¿Qué tiene para decirle a los hinchas acerca de esto, Teófilo?”.

Uno de ellos es el Deportivo Cali, club el cual no ha tenido una buena campaña desde hace más de un año y actualmente está en los puestos de abajo de la tabla de posiciones.

“Así que hay que mirar las cosas con alegría. Reconocer cuando uno se equivoca porque soy agradecido en la vida. Creo que siempre amanece y sale el sol; así que hoy estoy de pie. Estoy aquí firme y voy a demostrarlo el domingo”, contextualizó al respecto”, complementó su respuesta.

Posteriormente comenzó a lanzar mensajes al periodista al que le dijo: “Espero que vayas al partido y lo disfrutes”.

Lea también. Video: ¡Ay James! El colombiano falló un penalti y eliminó al Sao Paulo de la Sudamericana

Seguidamente, Teófilo se sorprendió al escuchar la postura del Caicedo. “Ah, no eres hincha del Cali o América. De algún equipo tienes que ser hincha” y ante la negativa del periodista, le lanzó. “Ah, no, ah, bueno, te felicito. No quieres la profesión. Porque si estás en el fútbol tienes que ser hincha de algún equipo”. A lo que Caicedo se limitó a decir que de la Selección y 'Teo' replicó, “De la selección Colombia. Ah, ya”.

Pero insistió: “¿Afuera de quién? ¿De Boca?, Ah, te felicito. Por eso haces esas preguntas. Porque viste el partido ayer de Boca con Racing. ¿Qué hizo?, ¿Clasificó, pero qué hizo en el partido en el contexto del partido? Embarró, para que Racing no jugará. ¿Sí o no? Bueno, así estás haciendo ahora”.

Deportivo Cali no tiene un buen momento deportivo, debido a que ocupa los últimos lugares y está peleando por salvar la categoría.