Viera dio la cara: esto dijo sobre su “infantil” expulsión

El portero uruguayo, Sebastián Viera, que protagonizó una “infantil” expulsión en la visita del Junior frente al Pereira dialogó con el diario El Heraldo sobre lo que sucedió en el encuentro que su equipo terminó perdiendo 4-3.

La situación se presentó cuando el capitán juniorista cobró un penalti que suponía el 3-3 en el marcador a pocos minutos del final. Sin embargo, tras anotar la emoción se apoderó de él que se quitó el buzo para festejar, lo que automáticamente le daba una tarjeta amarilla. Al parecer, el cuidapalos olvidó que ya había sido amonestado y fue expulsado.

En el dialogo con el diario barranquillero explicó lo sucedido:

“Obviamente la mía (la expulsión) fue diferencial. Quedaban cuatro minutos, y obviamente influyó, pero bueno, qué le vamos a hacer”.

Según el portero, había olvidado la primera amarilla que le había sacado el árbitro: “La primera amarilla, no fue una amarilla... es más, me la sacó el árbitro en un segundo. No había hecho tanto para una amarilla. No la retuve tanto en el momento. Seguí jugando tranquilo. Después, cuando cobran el penal, lo voy a patear. El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota (en el punto blanco). De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal. Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”.

Así mismo, aseguró que ya ofreció disculpas al plantel por lo sucedido. “Presenté disculpas a mis compañeros. Eso está claro. Recibí el apoyo de ellos. Lamentablemente se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones... no me lo perdono yo. Duro. Pero bueno ya está, no me queda de otra que seguir adelante, confiar en mis compañeros y desearles lo mejor para el miércoles (en el partido ante Millonarios)”.