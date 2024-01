Yimmi Chará contó qué lo sedujo para volver a Junior de Barranquilla.

“Tenía un año más de contrato, la verdad, quería seguir ahí, no me disgustaba el tema de continuar en Portland, pero salió lo de Junior y no lo pensamos dos veces, me gusta mucho la ciudad, la gente me trató muy bien, tuve siempre el deseo de regresar y bueno, con suerte se dan las cosas”, agregó el jugador, quien en Estados Unidos ganó la MLS is Back (2020) y la Conferencia Oeste (2021).

“Se ganó experiencia, lo cual ayuda en el tema de posicionamiento en el campo, vengo a brindar profesionalismo. Quienes llegamos debemos acoplarnos a los jugadores que hacen parte del equipo”, aseguró el deportista, al añadir en declaraciones con el club 'currambero' que sigue soñando con volver a la selección Colombia.

Además de Chará, Junior se reforzó con Roberto Hinojosa, Fabián Cantillo, Víctor Cantillo, Marco Pérez, Rafa Pérez y Bryan Castrillón.

Con información de El Colombiano.