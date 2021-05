Bajo el título de goleador llegó Alejandro Gabriel Quintana al Atlético Bucaramanga, en donde marcó cinco goles durante la Liga BetPlay I.

El atacante argentino, que alcanzó a jugar en 15 partidos durante la competencia, analizó su rendimiento y el del equipo, y destacó la importancia de armar un grupo de jugadores que se llevan muy bien.

“Seguimos continuando el proyecto en el que recién nos conocemos 20 jugadores y creo que hicimos cosas importantes. Hay mucho que corregir, pero también hay mucho que sobresalir. Hicimos grandes partidos, pero también fallamos en muchas cosas, pero creo que haciendo un balance se trató de hacer lo mejor, nos vamos conociendo, entendiendo, formando como grupo. Creo que el próximo semestre, con una muy buena pretemporada, se pueden dar cosas interesantes”, expresó el delantero, que marcó cinco goles en la Liga.

Vive de los goles

Como buen delantero centro, Quintana, quien fue titular en ocho de los quince compromisos que disputó con el cuadro ‘Leopardo’, afirmó que “vivo de los goles” y no se atrevió a prometer cuántos quiere marcar en el próximo semestre, lo que sí dejó claro fueron los objetivos que tiene el equipo.

Lea también. Toma fuerza la realización de la Copa América únicamente en Colombia

“Como grupo la meta es ingresar entre los ocho, pelear y lograr el campeonato, y también ir a una copa internacional. Como meta personal, yo soy ‘9’ y vivo de los goles, no puedo dar un número exacto de los goles que quiero hacer, ojalá hacer 10 o 15. Lo único que sé es que vivo del gol y los pocos minutos que me han dado los he tratado de aprovechar de la mejor manera. Ojalá que esa estadística la sigamos mejorando y veremos qué pasa el próximo semestre”, explicó.

El argentino habló de su competencia con Brayan Fernández y Henry Castillo, de quienes destacó su apoyo y explicó que “es muy sana la competencia, muy linda. Siempre nos quedamos definiendo un poco. Hay muy buen ambiente, tratamos de ayudarnos día a día, alentándonos, tratando de mejorar y eso es muy importante para el día a día”.

Lea también. Fabio Rodríguez y los inconvenientes que ha tenido con el Atlético Bucaramanga

También aseguró que a él le “gusta” más jugar con otro delantero a su lado, pero destacó que es el técnico, en este caso Luis Fernando Suárez, quien debe tomar la decisión y se mostró algo dolido por las fuertes críticas que recibieron ante la ausencia de gol del equipo, que solo anotó 20 goles en los 18 partidos de la competencia.

“Nosotros los delanteros fuimos bastante criticados y eso me dolió bastante, pero hay que seguir trabajando y mejorando. En lo personal llegué en un momento complicado, porque venía de este virus (COVID-19) que me afectó bastante y no pude realizar una pretemporada. No tuve la continuidad necesaria, luego el cambio de técnico, no tenía los minutos que uno quiere, probablemente el ‘profe’ no me veía para darme más minutos o yo no estaba bien físicamente. Hay que ver la mirada que él tenía. Es experiencia, ahora estoy tranquilo, mucho mejor y hay que tomar la pretemporada de la mejor manera para llegar a un excelente nivel”, manifestó el argentino.

Lea también. Lo que dejó la visita de José Américo Montanini al entrenamiento de Atlético Bucaramanga

Se siente querido

Su llegada al conjunto santandereano es la primera experiencia en el fútbol colombiano, y el nivel de este, según Quintana, es uno de los mejores del continente, “porque es rápido, fuerte, hay grandes jugadores, las canchas son hermosas y las ciudades también. Me encontré con diferentes climas, la gente es muy acogedora, muy servicial, así que estoy contento de estar acá, de sumar experiencia, de estos retos y vamos a ver qué nos depara este segundo semestre”.

Por ahora, Quintana se está entrenando con el equipo, a la espera de salir a vacaciones.