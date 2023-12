A Luis Díaz le llueven críticas en Inglaterra por su falta de gol.

El medio The Athletic hizo énfasis en la problemática que atraviesa el Liverpool en materia ofensiva, donde Mohamed Salah ha llevado el mayor peso, debido a que hombres como Darwin Núñez y Luis Díaz no han aportado muchos goles.

“El colombiano cuenta con solo tres goles en la máxima categoría esta temporada y cinco en total. Hay tantos momentos de verdadera promesa cuando interviene por la izquierda, pero muy poco producto final. Díaz no logró ganar su batalla con Diogo Dalot y, al igual que Núñez, fue reemplazado”, dice el artículo firmado por el periodista James Pearce.

“Díaz, Núñez y Gakpo hicieron nueve tiros entre ellos, pero ninguno puso a prueba a André Onana. El United celebró el punto que buscaba y el Liverpool tuvo que lamentar su despilfarro. Núñez, Díaz y Gakpo no están dando lo que son capaces de hacer y esta vez, no hubo goles de otros lugares para rescatarlos”, añadió The Athletic.

Sky Sports fue otro de los medios que lamentó la falta de contundencia del Liverpool “Fue una actuación de ataque de baja calidad y la habitual crueldad asociada con el fútbol de Klopp fue anónima. A pesar de poner una cara desafiante, no le debió haber gustado lo que vio”, reseñó el medio.

Con la selección Colombia, Luis Díaz registra dos goles en seis partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Sin embargo, con el Liverpool, a pesar de ser un hombre que marca la diferencia por el costado y aporta en materia ofensiva, el tema de los goles es un factor que en Inglaterra consideran que debe mejorar.