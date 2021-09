Ancelotti anuncia rotaciones, pero excluye a uno de sus jugadores

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, admitió que está valorando hacer “algunos cambios” en su equipo titular para medirse al Mallorca, este miércoles en liga, en el estadio Santiago Bernabéu, pero dejó entrever que no afectarán al brasileño Vinicius Junior, a quien con 20 años le ve preparado para aguantar la carga de partidos que recibe.

“Tengo que evaluar la condición de los jugadores, si han recuperado bien. Estoy pensando en hacer algunos cambios, veré el entrenamiento y tomaré decisiones; pero está claro que algunos cambios vamos a preparar”, aseguró en rueda de prensa.

En esas novedades no entiende Ancelotti que entre a dar descanso a Vinicius, jugador en racha con cinco goles y una asistencia en las cinco jornadas ligueras disputadas.

“Es difícil decirlo, un jugador que está enchufado en este momento es difícil que no juegue si no hay un problema de cansancio grande. Tiene 20 años, creo que puede jugar dos partidos seguidos”, manifestó.

Para Ancelotti el crecimiento de Vinicius se habría dado igualmente si el Real Madrid hubiese logrado el fichaje del deseado Kylian Mbappé.

“Creo que a Vinicius le va bien porque tiene más madurez, más confianza y está mostrando toda su calidad. Si llegaba otro jugador habría pasado lo mismo. No cambiaría nada”, opinó.

Ante el Mallorca llegarán minutos para jugadores que Ancelotti ve molestos, como Marco Asensio, Isco Alarcón o Luka Jovic, y es como desea el técnico italiano que estén por la falta de continuidad.

“Todos los jugadores saben como pienso, hacer una alineación es muy complicado. Asensio puede ser que no esté contento, es bastante normal, lo anormal es un jugador que no juega que esté contento”, dijo.

“Si Asensio, Isco o Jovic no están contentos me parece bien. Asensio se entrena bien y me gusta, Isco y Jovic también. Más problemas para mí significa más intensidad en el entrenamiento. Si están enchufados van a tener minutos. Jovic ha jugado diez ante el Valencia y fue muy importante, como Isco que cambió la dinámica del partido. Es lo que necesitamos. Tener jugadores que no están contentos, no me gusta que lo estén si no juegan”, añadió.