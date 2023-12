Ancelotti se revela y dice que no es "una leyenda" del Real Madrid.

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró este lunes, la víspera del partido de la Liga de Campeones contra el Union Berlín, que no es "una leyenda" del club blanco, "sólo un entrenador".

"No soy una leyenda, soy sólo un entrenador. Las leyendas son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí y que tienen que terminar aquí", afirmó.

Enfocando al último partido de la fase de clasificación de la Liga de Campeones, el técnico madridista dejó claro que sus jugadores saldrán al Olímpico de Berlín a por el triunfo aunque ya nada haya en juego.

"El objetivo está conseguido, somos primeros de grupo, lo hemos hecho bien y queremos acabar bien la fase de grupos mostrando buena imagen. Como siempre hemos dicho, es una competición especial, hay que respetarla con seriedad y profesionalidad. Tenemos la idea de jugar un buen partido e intentar ganarlo", resaltó.

No desveló la idea que tiene para el equipo titular, salvo el regreso a la portería de Kepa Arrizabalaga, ni descartó que repitan los mismos jugadores que empataron en Sevilla ante el Betis.

"La idea que tengo es evaluar bien como han recuperado los jugadores que han jugado y desde ahí elegir el mejor once. Si no están cansados, creo que ninguno tiene problemas para jugar. Obviamente si hay alguno cansado, va a descansar pero la idea no es hacer una rotación porque sí. Se hace si hay riesgo de problemas con el cansancio", señaló.