Arturo Vidal, insatisfecho con la oferta de Colo Colo, ¿buscará otra opción?

La novela del futuro del mediocampista chileno Arturo Vidal tendrá un capítulo más.

El dos veces campeón de América con la selección de su país ha estado en la carpeta de varias escuadras, entre ellas Colo Colo, América de Cali, Olimpia y Boca Juniors, pero aún no hay nada oficial.

Si bien es cierto que América de Cali ya cesó en sus intenciones de contratarlo, ahora existen inconvenientes en las negociaciones con el Colo Colo, escuadra que también desea contar con los servicios del exjugador de Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, entre otros.

En primera instancia, Vidal sostuvo para los medios chilenos que “vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo en donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi caso. No vuelvo a retirarme, vengo a ganar cosas”.