Así quedaron los partidos de octavos de final de la Champions League

La Uefa celebró este lunes en su sede de Nyon (Suiza) los emparejamientos de la primera eliminatoria de la competición, en la que los otros cruces enfrentarán al Oporto con el Arsenal de Mikel Arteta, al PSV Eindhoven con el Borussia Dortmud, al Lazio con el Bayern Múnich y al Copenhague con el último campeón, el Manchester City.

El fútbol español fue el más representado con cuatro clubes, los cuatro clasificados para octavos como primeros de grupo, lo que les hará ser visitantes en la eliminatoria. Los partidos de ida serán los días 13 y 14 y 20 y 21 de febrero y los de vuelta en marzo, los días 5 y 6 y 12 y 13.

La suerte fue más esquiva para el once de Imanol Alguacil, que lleva una campaña impecable en Europa. Tras su clasificación histórica para octavos ahora se jugará seguir adelante contra uno de los principales "cocos", el once de Luis Enrique Martínez, aunque hasta la última jornada del grupo no tuvo claro su pase.

Un empate con el Borussia Dortmund y el triunfo del Milán sobre el Newcastle le dieron el pasaporte para seguir peleando por una competición que se resiste año tras año al líder de la liga gala.