Así será la liga de fútbol 7 creada por Piqué, Kun Agüero, Ibai y otros streamers

Luego de anunciar el fin de su carrera deportiva, el español Gerard Piqué presentó la competencia virtual de la liga de fútbol 7, que creó junto con exfutbolistas y algunos streamers.

El exfutbolista del Barcelona aún no se despide definitivamente de este deporte, pues recientemente presentó la competición denominada Kings League (Liga de los Reyes), la cual fue creada por varios streamers y estrellas del balompié como, Kun Agüero, Dj Mario, Iker Casillas, Juan Guarnizo, Perxita, Rivers, The Grefg, Ibai Llanos entre otros.

“Queremos hacer un producto de fútbol cercano a la gente, que permita acceder a los vestuarios de los equipos, que el público vea a los presidentes negociar por los jugadores y que el público pueda participar con un draft”, dijo el presidente de la competencia, Piqué.

La presentación estuvo a cargo de la streamers Critinini, en la sala Paralel 62 de Barcelona. Allí detallaron que la idea surgió hace unos meses, pero aún no se sabe si los creadores de esta liga tengan participación.

“Quizá vemos exjugadores jugando en esta liga, pero yo aún no me veo jugando. Me acabo de retirar”, explicó el excapitán azulgrana.

La liga de fútbol 7 estará conformada por 12 equipos y se disputarán durante 11 jornadas. Estos partidos se retransmitirán en directo por el canal de Twitch de la Liga y los creadores de contenido.