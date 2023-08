“Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”: reaparece Olga Carmona tras su tragedia personal

La lateral Olga Carmona, que tras llevar a España a ganar el Mundial perdió a su padre, afirmó este lunes que “ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”.

Autora del gol que dio la victoria a España en la final del Mundial contra Inglaterra, Carmona conoció después que su padre había fallecido.

“No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”, escribió este lunes en la red X, antes Twitter, la jugadora del Real Madrid, tras recibir el apoyo de todo un país.

“Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés, sepas que esta estrella también es tuya papá”, escribió Carmona, dejando entrever la posibilidad de estar junto a sus compañeras.

En la noche del domingo, tras conocer el fallecimiento de su padre, la jugadora ya había escrito otro mensaje: “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.

La defensa del Real Madrid ha sido la heroína de su equipo tanto en semifinales frente a Suecia, donde marcó el gol que daba el pase a la final (2-1), como en la final, donde marcó el único tanto que permitió a España alzar la Copa Mundial.