Josep María Bartomeu ha dejado de ser presidente del Barcelona tras seis años. El mandatario azulgrana y toda su Junta Directiva han decidido actuar de esta forma para evitar que se celebre este fin de semana la celebración del voto de censura que comprometía a los socios a reunirse en diversos puntos de Cataluña para intentar expulsar al dirigente de su cargo.

Finalmente, Bartomeu se ha visto obligado a abandonar la presidencia después de que la Generalitat diese luz verde a que se pudiese votar la moción de censura este fin de semana. El presidente y su Junta Directiva habían peleado para que esta votación no pudiese celebrarse por la situación sanitaria con diversas cartas que no han tenido efecto. Su postura era que la votación debía celebrarse, pero no en esta fechas por la delicada situación sanitaria de Cataluña. Hay que recordar que más de la mitad de socios culés con derecho a voto tienen más de 60 años.

A partir de ahora una Junta Gestora que presidirá Carles Trusquets se hará cargo del club hasta la convocatoria de elecciones. El plazo para la celebración de las mismas va de 40 a tres meses pudiendo celebrarse en último lugar en el mes de enero.

El empresario, que sustituyó a Sandro Rosell al frente del club azulgrana, se marcha con 22 títulos en su palmarés, aunque con muy malas sensaciones en los últimos años acrecentadas por una política deportiva nefasta, malas relaciones con estrellas como Messi o Piqué y promesas incumplidas como el Espai Barça.