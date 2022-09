Benzema no está descartado para el derbi del Metropolitano

Así lo expresó el técnico italiano Carlo Ancelotti, que sorprendió con una frase que plasma la mejoría de Benzema. La rotura muscular en el semitendinoso del muslo derecho y la sobrecarga que sufre en su cuádriceps, evolucionan favorablemente y los primeros días de recuperación confirman que el francés no tiene afectada la rodilla.

"El plan de Karim es intentar recuperarlo sin forzar. No va a jugar el miércoles y vamos a ver si puede jugar el derbi el domingo", apuntó Ancelotti cuando el primer diagnóstico apuntaba a que Benzema no regresaría a los terrenos de juego hasta el 2 de octubre, fecha en la que el Real Madrid recibe a Osasuna en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid no quiere que se de la situación de que su jugador, sin reaparecer con su club, se tenga que marchar con Francia y correr riesgos que desean evitar. "Si no juega el derbi el domingo, está claro que no va con su selección", zanjó Ancelotti.