"El Pgmol reconoce que hubo un error importante durante la primera parte del Tottenham vs. Liverpool. El gol de Luis Díaz fue anulado por fuera de juego por los árbitros del campo. Era un error claro y obvio y debería haber sido gol, con la intervención del VAR. Sin embargo, este no intervino. Revisaremos lo ocurrido y las circunstancias que han llevado a este gol", apuntó el colegio de árbitros.

Ante esta situación el Liverpool también emitió un comunicado en el que exigió la revelación del contenido; pero la Pgmol (Professional Game Match Officials Board), no lo ha hecho hasta el momento.

"Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y por lo tanto no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un 'fallo humano' y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia", señaló el club.

Según cadenas como Sky Sports e Espn, la acción fue el resultado de un error de comunicación en la cabina de los jueces, pues los integrantes del VAR pensaron que el gol había sido validado y dieron vía libre para continuar con el juego, tras esto, el central, Simon Hooper pensó que hacían referencia al fuera de lugar y dio continuidad al juego.

Así van las sanciones

Por el momento, aunque no se ha dado a conocer la sanción definitiva, la Pgmol tomó la determinación de dejar a un lado a Darren England y su asistente Dan Cook, quienes estaban cumpliendo con la función del VAR el pasado sábado, de esta forma, no fueron designados para la próxima jornada hasta definir su situación.