Cesc Fábregas anunció su retirada, se va del futbol

El propio Cesc Fábregas fue el encargado de dar la noticia y lo hizo a través de sus redes sociales. “No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar. Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte”, expresó el español.

De igual manera, dio a conocer todos los logros personales que consiguió en su carrera. “He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino”, expresó el español en sus redes sociales.

A lo largo de su etapa futbolista Cesc Fábregas disputo 849 partidos en los que anotó 144 goles y entregó 253 asistencias. Números sin dudas que hacen reconocimiento a su trayectoria deportiva por más de 20 años.

Asimismo, el español reveló lo que le depara el futuro. “Ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos”, escribió el ahora exjugador