Colombiano Jhon Jáder Durán, nuevo jugador del Aston Villa.

El Aston Villa llegó a un acuerdo con el Chicago Fire para fichar al colombiano Jhon Jáder Durán, esta sería la segunda experiencia internacional del colombiano tras un año en la MLS.

“Aston Villa puede confirmar que se ha llegado a un acuerdo con Chicago Fire para el traspaso definitivo del delantero de 19 años, Jhon Durán. El trato está sujeto a que el jugador pase un examen médico, acuerde términos personales y obtenga la visa de trabajo necesaria”, informó el club inglés.

“Enhorabuena para Jhon Jáder, es un deportista que día a día ha venido creciendo. Desde los procesos en Sub 17 en los que hemos tenido la oportunidad de tenerlo y todo el cuerpo técnico ha ido desarrollando y formando carácter, no solo en lo deportivo, también en lo personal. Es fruto del trabajo que ha hecho en su club, Envigado. Después en el Chicago, donde al inicio no fue fácil la adaptación y competencia donde no tenía tantos minutos”, mencionó Héctor Cárdenas, director técnico de la Selección Colombia Sub-20.

El colombiano, llega a cambio de 16.6M€ + 3.7M€. Recordemos que Durán acumula 77 partidos como profesional, en los cuales marcó 17 goles y ha realizado 10 asistencias.