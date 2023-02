“Cómo podría burlarme si él me metió cuatro goles”: el “Dibu” sobre polémica por muñeco de Mbappé

A casi dos meses del título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, sus protagonistas siguen dando de qué hablar y no podía ser otro que Emiliano “Dibu” Martínez, quien habló de la celebración de la albiceleste tras conseguir el tercer título para su país.

El polémico arquero del Aston Villa fue criticado por sus gestos durante la celebración en el campo de juego tras jugar la final con Francia y de hecho, la Comisión Disciplinaria de la Fifa le abrió un proceso disciplinario a la Asociación Argentina de Fútbol, AFA, por las actitudes de sus jugadores.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) también se quejó de las burlas “anormales” contra Kylian Mbappé, en concreto sobre los cánticos en el vestuario encabezados por el arquero y en los que pedía “un minuto de silencio” por Mbappé.

El “Dibu” se refirió a esto en una entrevista con France Football en la que aseguró que su intención no era lastimar a nadie y lamentó que los cánticos hayan trascendido más allá del vestuario argentino, pero recordó que en Rusia 2018 los futbolistas franceses también cantaron en contra de Lionel Messi.

“Lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir (...) Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks”, sostuvo Martínez, nominado a mejor arquero en los premios The Best de la Fifa.

La polémica por el muñeco de Mbappé

El arquero también habló de la viral imagen en la que aparece cargando un muñeco con el rostro de Mbappé durante las celebraciones de la selección en Buenos Aires. Contó que fue uno de los tantos objetos que la multitud lanzó al bus en el que se transportaban y que lo devolvió de inmediato.

“La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino, nos tiraron casi cien durante el recorrido... En ese momento me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé, lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta, eso es todo”, explicó Martínez.

Y agregó: “¿Cómo podría burlarme de Mbappé? Si él me metió cuatro goles, cuatro goles en la final... ¡Debe pensar que soy yo su muñeco! Repito: tengo un respeto enorme por Mbappé”.

En la entrevista el “Dibu” no se guardó ningún elogio para el galo: “Es el mejor jugador francés que vi en mi vida (...) Después del partido le dije que podía estar orgulloso de sí mismo y mantener la cabeza en alto porque hizo un gran partido y era uno de los mejores jugadores del mundo (...) Es un chico con un talento inmenso. Me di cuenta enfrentándolo que es diferente”.

El Dibu también sentenció: “Cuando Leo (Messi) deje el fútbol, ganará muchos Balones de Oro”.

Por último, el argentino reiteró sus disculpas a los franceses por su actitud en la final e insistió que su intención nunca fue lastimarlos.

“No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a (Olivier) Giroud qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa”, concluyó.