Con el santandereano Eduard Atuesta en competencia la MLS entra en acción

Con 15 colombianos en competencia, entre ellos un santandereano, la Major League Soccer, MLS, la liga profesional de Estados Unidos reiniciará hoy su torneo en Orlando.

Será un campeonato relámpago de un mes, de julio 8 a agosto 11, en las instalaciones de Disney en la Florida. Será un torneo diferentes al que se ha disputado en las últimas temporadas: todos los equipos estarán en una misma sede y jugarán durante un mes para conocer el nuevo campeón de la primera división.

Este minicampeonato buscará el campeón del año, que se disputará la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La cuota santandereana corre por cuenta del veleño Eduard Andrés Atuesta Velasco, quien hace parte de Los Ángeles FC, equipo en el que está otro colombiano, Eddie Segura.

Cabe recordar que Atuesta, de 23 años, llegó a la MLS en 2018 y se unió al equipo Los Ángeles FC, que debutó esa temporada en la MLS, y desde entonces ha sido jugador importante en el club angelino con el que a la fecha a disputado dos temporadas, jugando 63 partidos y anotando cinco goles.

Aunque el balón en la MLS rodará desde esta noche, el equipo del volante santandereano se estrenará el lunes 13 de julio ante el Hous Dynamo.

Más colombianos

También figura el ‘científico’ del gol, Carlos Darwin Quintero, quien milita en el Houston Dynamo, once en el que también está Mauro Manotas.

Mientras que en el Portland Timbers jugarán Yimmi Chará, Diego Chará y Dairon Asprilla. Y completan la lista de colombianos en la MLS los siguientes jugadores: Jimmy Medranda y Miguel Nazarit (Nashville SC); Yeimar Gómez (Seattle Sounders); Luis Caicedo (New England Revolution); Andrés Perea (Orlando City), Andrés Reyes (Inter Miami), Cristian Dájome (Vancouver Whitecaps) y Felipe Hernández (Sporting Kansas).

Cabe señalar que dos nacionales quedaron fuera a última hora del torneo, Michael Barrios y Harold Santiago Mosquera, pues su equipo el FC Dallas, se retiró del torneo al presentar 10 casos positivos de coronavirus en el plantel.

Otro que no estará en este torne relámpago de la MLS es Freddy Montero de los Vancouver Whitecaps de Canadá, el delantero colombiano no integra la lista de convocados del equipo. De acuerdo con Axel Schuster, director deportivo del club, el jugador argumentó razones personales para no estar en Orlando.

“Debido a la situación actual con COVID-19, tomé la difícil decisión de quedarme con mi esposa e hijas en Canadá, en lugar de viajar con el equipo a Florida. No fue una decisión fácil. Mi familia y yo hemos tenido unos meses complicados no solo con estar aislados en Canadá sin familiares o amigos, sino también con una emergencia de salud imprevista”, publicó el jugador en sus redes sociales.

Grupos de la MLS

Grupo A: Orlando City, Inter Miami, New York City FC, Philadelphia Unión, Chicago Fire y Nashville SC.

Grupo B: Seattle Sunders, FC Dallas (retirado), Vancouver Whitecaps y San José Earthquakes.

Grupo C: Toronto FC, New England Revolution, Montreal Impact y DC United.

Grupo D: Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids y Minnesota United.

Grupo E: Atlanta United, FC Cincinnati, New York Red Bulls y Columbus Crew.

Grupo F: Los Ángeles FC, Los Ángeles Galaxy, Houston Dynamo y Portland Timbers.

Primera Fecha

Julio 8: Orlando City vs. Inter Miami CF

Julio 11: Atlanta United vs. NY Red Bulls

Julio 11: FC Cincinnati vs. Columbus Crew SC

Julio 12: Real Salt Lake vs. Colorado Rapids

Julio 15: Montreal Impact vs. Toronto FC

Julio 18: LAFC vs. LA Galaxy

Julio 20: Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps