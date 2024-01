¿Dirigirá a la selección de Brasil? José Mourinho se pronunció sobre la opción de dirigir a la 'verdeamarela'.

Sin embargo, el entrenador fue claro cuando fue consultado por esta opción.

“Brasil no me ha hablado directamente; he dicho a mi agente que no hable con nadie hasta que no sepa si la Roma quiere que continúe o no”, declaró tras la victoria de su equipo frente a la Cremonese en los octavos de final de la Copa de Italia (2-1).

Lea también: El tierno gesto de Cristiano Ronaldo con una niña

De igual forma, Mourinho enfatizó en que no cree en los rumores de que pronto tendrá un reemplazo en el elenco italiano.

“No creo en los rumores que colocan a otros entrenadores en este banquillo (de la Roma). Confío en la familia Friedkin (propietaria del club), no dudo de su honestidad (...) y no tengo ninguna razón para pensar que están negociando con otros entrenadores a mis espaldas”, añadió.