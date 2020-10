Ahora el joven jugador llega a Portugal a buscarse un mejor futuro, a donde llega en calidad de jugador libre, pues en el conjunto ‘Leopardo’ no le firmó contrato alguno al terminar su proceso sub 20 con el club.

“No sé por qué no le firmarían contrato al terminar su proceso como sub 20. Él es del mismo grupo de Oliveros que ahora está en el Cúcuta Deportivo. Navarro es un buen jugador, no es muy alto, pero si tiene buen biotipo, es muy disciplinado y es un pelado muy serio y de condiciones aceptables”, recalcó González.

Cabe recordar que en su proceso formativo en el Bucaramanga, también llamó la atención del técnico Diego Cagna, quien lo llevó a entrenar con el primer equipo durante la pretemporada de 2018, junto a otros jugadores de ese equipo sub 20

Nicolás Navarro, Miguel Acuña, Éder Méndez, Jónathan Capacho, Daniel Suárez y Johan Caballero, este último que ya hace parte del plantel profesional del conjunto ‘Leopardo’.