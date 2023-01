El argentino Lionel Messi habló de su experiencia en la Copa del Mundo

El futbolista argentino Leo Messi dijo que “no había mejor momento” para ganar la Copa del Mundo “que este”, al final de su carrera profesional, en una entrevista difundida este lunes.

“No había mejor momento que este. Como tampoco hubo mejor momento que la Copa América por cómo se dio, dónde se dio, en el momento que se dio”, comentó en alusión al primer título logrado por la Albiceleste bajo la dirección de Lionel Scaloni.

“Si hubiese elegido un momento para que se dé el Mundial hubiera elegido este momento también. Casi al final de mi carrera y cerrando todo el círculo de mi etapa como profesional”, explicó en una entrevista concedida a la emisora Urbana FM.

En la charla, el delantero del París Saint Germain dijo que sabía que Dios le iba a “regalar un Mundial”, que “lo sentía”, “lo sabía o presentía” que lo tenía guardado para él.

“Se lo agradezco todos los días de mi vida, no solo por los logros a nivel profesional. No me puedo quejar de nada y no le puedo pedir nada más. Gracias a él tengo todo. Soy un agradecido”, subrayó.

La selección argentina de fútbol se proclamó campeona del mundo en diciembre pasado en Catar, tras imponerse a Francia en la tanda de penaltis tras el empate 3-3 en los 120 minutos de juego.

La Albiceleste sumó así su tercera estrella, después de los dos títulos firmados en Argentina 1978 y en México 1986.