El chat de WhatsApp que podría sentenciar el caso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso

Sin embargo, el exdirectivo ha sido crítico frente a su situación y eso lo dejó ver en medio de una entrevista que le concedió periodista británico Piers Morgan, con quien también anunció su renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

“Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio”, apuntó.